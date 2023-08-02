Белую американскую норку встретили туристы на Большой Байкальской тропе Фото: Влад Комяков

Необычного белого зверя встретили туристы на Большой Байкальской тропе. Зверек вел себя дружелюбно и совершенно не боялся людей. На фотографии сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» узнали американскую норку, которая была выведена людьми.

- Зверек содержался в неволе и поэтому не боится людей. Естественный окрас у дикой американской норки – коричневый с белым пятном на подбородке. Все остальные цвета меха – это результат селекции, которую специалисты проводят для разведения этих животных, - рассказывает научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Специально выведенные норки крупнее своих диких собратьев. В дикой природе у таких животных мало шансов выжить. Белый цвет меха заметен для хищников, к тому же у животных такого окраса сниженный слух, что может сделать их легкой добычей.

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» предполагают, что зверек сбежал с одной из звероферм. Это не первый раз, когда на территории парка встречаются такие беглецы.