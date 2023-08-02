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НовостиОбщество2 августа 2023 8:11

Белую американскую норку встретили туристы на Большой Байкальской тропе

Скорее всего животное сбежало со зверофермы
Таисия ЧЕМИСОВА
Белую американскую норку встретили туристы на Большой Байкальской тропе

Белую американскую норку встретили туристы на Большой Байкальской тропе

Фото: Влад Комяков

Необычного белого зверя встретили туристы на Большой Байкальской тропе. Зверек вел себя дружелюбно и совершенно не боялся людей. На фотографии сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» узнали американскую норку, которая была выведена людьми.

- Зверек содержался в неволе и поэтому не боится людей. Естественный окрас у дикой американской норки – коричневый с белым пятном на подбородке. Все остальные цвета меха – это результат селекции, которую специалисты проводят для разведения этих животных, - рассказывает научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова.

Специально выведенные норки крупнее своих диких собратьев. В дикой природе у таких животных мало шансов выжить. Белый цвет меха заметен для хищников, к тому же у животных такого окраса сниженный слух, что может сделать их легкой добычей.

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» предполагают, что зверек сбежал с одной из звероферм. Это не первый раз, когда на территории парка встречаются такие беглецы.