На пересечении улиц Карла Либкнехта и Тимирязева появится дополнительный пешеходный переход Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Тимирязева, будет создан дополнительный пешеходный переход. Для этого существующий светофор будет дополнен пешеходной фазой и на дороге будет нанесена разметка в виде «зебры».

В настоящее время безопасно перейти этот перекресток возможно только в двух направлениях. По улицам Карла Либкнехта и Тимирязева проходит большой поток автомобилей, включая общественный транспорт, поэтому городской администрацией совместно с ГИБДД было принято решение организовать здесь дополнительный пешеходный переход, - говорят в администрациию

В этом году возле трамвайной остановки «Волжская» будет установлен светофор с кнопкой. В настоящее время пешеходный переход здесь не регулируется. Кроме того, на консоли над ним будет установлена светящаяся лента, которая будет повторять сигналы светофора.