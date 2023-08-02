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НовостиОбщество2 августа 2023 8:40

На пересечении улиц Карла Либкнехта и Тимирязева появится дополнительный пешеходный переход

На дороге будет нанесена разметка в виде «зебры»
Елена СИНИЦА
На пересечении улиц Карла Либкнехта и Тимирязева появится дополнительный пешеходный переход

На пересечении улиц Карла Либкнехта и Тимирязева появится дополнительный пешеходный переход

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Тимирязева, будет создан дополнительный пешеходный переход. Для этого существующий светофор будет дополнен пешеходной фазой и на дороге будет нанесена разметка в виде «зебры».

В настоящее время безопасно перейти этот перекресток возможно только в двух направлениях. По улицам Карла Либкнехта и Тимирязева проходит большой поток автомобилей, включая общественный транспорт, поэтому городской администрацией совместно с ГИБДД было принято решение организовать здесь дополнительный пешеходный переход, - говорят в администрациию

В этом году возле трамвайной остановки «Волжская» будет установлен светофор с кнопкой. В настоящее время пешеходный переход здесь не регулируется. Кроме того, на консоли над ним будет установлена светящаяся лента, которая будет повторять сигналы светофора.