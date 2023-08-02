На улице Декабрьской в Усть-Илимске установили освещение. Фото: "Единая Россия" в Иркутской области

В Иркутской области проверили реализацию инициатив жителей Усть-Илимска. Недавно на улице Декабрьской было установлено освещение, которого там не было уже много лет.

Этот проект был осуществлен в рамках программы "Есть Решение", которая была инициирована членами фракции "Единой России" в областном парламенте. Жители Усть-Илимска могут представить свои проекты по различным направлениям, таким как ремонт дорог и муниципальных объектов, устройство тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных пунктов, проведение культурных мероприятий, передают в пресс-службе фракции.

Прием заявок на участие в муниципальном этапе конкурсного отбора продлится до 11 сентября 2023 года.