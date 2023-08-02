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НовостиОбщество2 августа 2023 10:45

Иркутская область оказалась в лидерах по снижению объемов незаконных рубок

Всего было проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий
Елена СИНИЦА
Иркутская область оказалась в лидерах по снижению объемов незаконных рубок

Иркутская область оказалась в лидерах по снижению объемов незаконных рубок

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области были проведены совместные проверки легальности перевозки древесины водным транспортом на территории лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Проверки были организованы в следующих лесничествах: Братском, Падунском, Мамском, Черемховском, Усть-Кутском, Балаганском, Усть-Удинском, Тайшетском, Северном, Илимском и Нижнеилимском, - говорят в правительстве.

Всего было проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий во время "Посейдона". Были проверены суда и одна баржа, а также проведены профилактические беседы с местным населением. Был также выявлен случай незаконной рубки, и нарушитель был задержан на месте.