Иркутская область оказалась в лидерах по снижению объемов незаконных рубок Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области были проведены совместные проверки легальности перевозки древесины водным транспортом на территории лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Проверки были организованы в следующих лесничествах: Братском, Падунском, Мамском, Черемховском, Усть-Кутском, Балаганском, Усть-Удинском, Тайшетском, Северном, Илимском и Нижнеилимском, - говорят в правительстве.

Всего было проведено 17 контрольно-надзорных мероприятий во время "Посейдона". Были проверены суда и одна баржа, а также проведены профилактические беседы с местным населением. Был также выявлен случай незаконной рубки, и нарушитель был задержан на месте.