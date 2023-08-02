Психолог объяснила, к чему может привести недостаток отцовского внимания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова сообщила, что недостаток отцовского внимания может привести к формированию установки негативного восприятия мужчин у детей. Это может вызвать проблемы с самооценкой, ценностью и верой в себя у ребенка. Об этом сообщает NEWS.ru.

Наумова также отметила, что недостаток отцовского внимания может привести к тому, что дети начинают считать мужчин опасными или ненадежными. В результате, они могут отказаться от создания своей собственной семьи или повторить образ своего отца, уходя в работу и избегая взаимоотношений внутри семьи.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, психолог подчеркнула важность того, чтобы в семье царил мир и взаимное уважение друг к другу.