Россиянам рассказали, кто из актеров служил в ВДВ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России 2 августа традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск, в этот день люди, которые проходили службу в ВДВ, получают поздравления. Среди российских знаменитостей и политиков есть те, кто в разное время служил в десантных войсках. Об этом рассказали NEWS.ru.

Ян Цапник известен своей ролью десантника - отчима невесты в фильме "Горько". Он пошел в армию и был призван в разведывательно-десантную роту отдельного разведывательного батальона Группы советских войск в Германии. Во время службы он достиг звания старшего сержанта. Сам актер вспоминает, что после армии он впервые пришел в театральную академию в Санкт-Петербурге, надев голубой берет.

Федор Добронравов, исполнивший роль Ивана Будько в сериале "Сваты", также служил в ВДВ с 1979 по 1981 год. Он проходил службу в артиллерийском полку 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Актер говорит, что ни разу не пожалел о своем выборе, хотя служба была трудной. Он выполнял обязанности командира орудия Д-30 и уволился в запас со званием сержанта.

Федор Добронравов также отмечает, что изначально хотел стать циркачом, а не актером. Однако ему отказали в обучении, так как он еще не служил в армии.

Прохор Дубравин принял решение пройти службу в российской армии в 1994 году. Через пять лет после службы он поступил в Ярославский государственный театральный институт, который успешно окончил. Актер известен своими ролями в популярных сериалах "Игра" и "Женские секреты".