В Забайкалье бригадир вальщиков леса незаконно уничтожил 34 кубометра древесины Фото: Иван МАКЕЕВ

Судебный приговор по делу о незаконной рубке деревьев в Сретенском районе был вынесен и вступил в законную силу. 53-летний житель Могочинского района был обвинен в осуществлении незаконной заготовки древесины в особо крупном размере. Суд установил, что он, работая бригадиром вальщиков леса у предпринимателя, с мая 2022 года по февраль 2023 года, руководил работами по заготовке древесины в Усть-Карском участковом лесничестве Сретенского района. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Забайкалья.

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Он незаконно дал указание построить дорогу на месте лесопосадки, находящейся за пределами выделенной лесосеки, чтобы облегчить трелевку леса. В результате было проложено около 1,5 км дороги с помощью пилы и буксировочной техники, что привело к незаконному уничтожению около 34 кубометров древесины различных пород.

Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 600 тысяч рублей, который был полностью возмещен до начала судебного процесса. Суд приговорил мужчину к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.