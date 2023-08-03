Сибиряки могут построить приют для животных в Иркутской области

Максимальная сумма гранта составит 3,8 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сегодня, 3 августа, открыт прием заявок на участие в грантовом конкурсе на создание приюта для животных в Приангарье. Устраивает конкурс служба ветеринарии Иркутской области. Стоит отметить, что дом строится для животных без хозяина и для животных, от которых отказались. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- Стоит сразу пояснить, что грант смогут получить не все, а только социально ориентированные некоммерческие организации. Максимальная сумма гранта составит 3,8 млн рублей, - отметил Иван Лобыцин, заместитель руководителя региональной службы ветеринарии. - А на поддержку НКО на создание приютов для животных в 2023 году предусмотрены средства в размере 11,4 млн рублей.

Но для участия нужно не только быть НКО, но и иметь собственный или арендованный земельный участок, которым вы сможете распоряжаться не менее трех лет. Также участник должен распланировать строительство и предоставить смету расходов. Кстати, все бумаги нужно отправить в службу ветеринарии Иркутской области лично до 4 сентября 2023 года.