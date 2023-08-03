Жители Жилкино негодуют из-за строительства общежития для осужденных в поселке

Недавно в поселке Жилкино состоялась встреча местных жителей с представителями власти. Фото: Дума Иркутска

Недавно в поселке Жилкино состоялась встреча местных жителей с представителями власти. Собрание было эмоциональным. А виной всему негодование сибиряков по поводу строительства в их поселке тюремного общежития для постоянного проживания осужденных. Об этом КП-иркутск рассказали в Думе Иркутска.

– Адрес известен. Более того, подготовка зданий для исправительного центра уже началась. Конечно, такая ситуация вызвала серьезное негодование у жителей. Рядом находятся школы, и родители переживают за безопасность детей. Кроме того, общежитие находится буквально за тонкой перегородкой от жилых домов, – рассказала депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова.

Жители также обратились с жалобой к представителям ГУФСИН по Иркутской области. Сибиряки просят перенести строительство общежития за черту их поселка.