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НовостиОбщество3 августа 2023 1:42

Жители Жилкино негодуют из-за строительства общежития для осужденных в поселке

Жители Жилкино просят перенести строительство тюремного общежития за пределы села
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Недавно в поселке Жилкино состоялась встреча местных жителей с представителями власти.

Недавно в поселке Жилкино состоялась встреча местных жителей с представителями власти.

Фото: Дума Иркутска

Недавно в поселке Жилкино состоялась встреча местных жителей с представителями власти. Собрание было эмоциональным. А виной всему негодование сибиряков по поводу строительства в их поселке тюремного общежития для постоянного проживания осужденных. Об этом КП-иркутск рассказали в Думе Иркутска.

– Адрес известен. Более того, подготовка зданий для исправительного центра уже началась. Конечно, такая ситуация вызвала серьезное негодование у жителей. Рядом находятся школы, и родители переживают за безопасность детей. Кроме того, общежитие находится буквально за тонкой перегородкой от жилых домов, – рассказала депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова.

Жители также обратились с жалобой к представителям ГУФСИН по Иркутской области. Сибиряки просят перенести строительство общежития за черту их поселка.