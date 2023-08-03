В Иркутской области экс-главу лесоперерабатывающего предприятия обвинили в контрабанде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье заведено очередное уголовное дело о контрабанде леса, однако на этот раз фигурантом стал бывший генеральный директор крупного лесоперерабатывающего предприятия. Указанное преступление сотрудники полиции вывили, ведя другое расследование. По данным правоохранителей, в 2014-2015 годы подозреваемый заключил ряд контрактов и организовал незаконный вывоз хвойных деревьев общей стоимостью более 50 миллионов рублей в одну из стран Восточной Азии.

- При этом в таможенную службу предоставлялись декларации, содержащие заведомо ложные сведения об экспортируемом товаре, - сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и регионального Главка МВД. - Таким образом, из нашей страны было незаконно вывезено свыше 22 тысяч кубометров леса.

Работа следствия продолжается.

Напомним, утром 2 августа в аэропорту Иркутска самолету, направлявшемуся в Якутск, помешала стая птиц. Экипаж Airbus А320в составе шести человек принял решение вернуться в аэропорт вылета. В этот момент на борту находились 140 пассажиров, в том числе 16 детей и подростков. Подробнее.