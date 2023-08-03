Синоптики дали прогноз погоды в Иркутске на 3 августа 2023. Чего ждать после ливней Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

По Приангарью шагают дожди. Так, в этот четверг ливни нагрянут сразу в Тайшетский, Нижнеудинский и Тулунский районы. Местами загрохочут грозы. Также ожидается ветер северо-восточный, северо-западный 5-10 м/с, где-то порывы усилятся до 14 м/с. При этом, столбик термометра поднимется до отметок +24...+29 градусов, при облачной погоде будет чуть прохладнее +15...+20 градусов. Какой же ожидается погода в Иркутске на 3 августа 2023?

Погода в Иркутске на 3 августа 2023

- В столице Приангарья сегодня облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, утром туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, - говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра. - Температура поднимется до +24...+26 градусов.

К слову, на Байкале местами прольют ливни и даже выпадет град. Порывы северного, северо-западного 6ветра достигнут 15-20 м/с, воздух прогреется до +23...+27 градусов.

Таким образом, погода в Иркутске на 3 августа 2023 будет теплой, хоть и дождливой.