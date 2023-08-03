На утро 3 августа в Иркутской области потушены все лесные пожары Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 3 августа в Приангарье не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. Накануне в Бодайбинском районе на площади 15 га потушили пламя, которое начало распространяться 1 августа.

- Кроме того, по состоянию на утро 3 августа ликвидированы перешедшие с прошлых суток два возгорания в Бодайбинском районе на общей площади 102 га, из которых 50 га – непокрытые лесом, - отмечают в правительстве Иркутской области.

На тушении работали 40 сотрудников лесопожарной станции. Также были задействованы три вертолета МИ-8.

За обстановкой с воздуха следили четыре легкомоторных самолета и шесть Ан-2.