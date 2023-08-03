Новый скейт-парк построят в предместье Рабочее в Иркутске к сентябрю

Фото: пресс-служба думы Иркутска.

Скейт-парк установят в предместье Рабочее в Иркутске. Он появится по адресу Братская 2/2. Закончить проект планируют к сентябрю. Об этом сообщили на сайте городской думы.

- Уже смоделировали одну из чаш пула и она готова к заливке бетоном. Также, помимо пула, моделируются две формы для нового спортивного объекта: плаза и памп-трек, - сообщает пресс-служба думы.

Помимо этого, в избирательном округе №3 проводят благоустройство дворовой территории во дворе дома № 174 по улице Баумана в Ленинском районе.

- Подрядчику поручили исправить замечания и устранить недочеты. В настоящее время нареканий к работе нет. На следующей неделе депутат думы посетит двор, чтобы проверить благоустройство, - рассказали в думе.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в регионе могут построить приют для животных.