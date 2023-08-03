12 фермеров Иркутской области получат гранты до 5 млн рублей в 2023 году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Фермеры из Иркутского, Аларского, Усольского, Усть-Илимского, Эхирит-Булагатского, Осинского и Баяндаевского районов в этом году получат гранты «Агростартап», максимальный размер которых достигает 5 миллионов рублей. Всего победителями признаны 12 крестьянских хозяйств. Об этом сообщают в пресс-службе минсельхоза Приангарья.

- Средства аграрии могут направить на приобретение сельскохозяйственной техники, строительство сельскохозяйственных объектов, приобретение племенных животных, - отмечают в министерстве.

Средства предоставляются в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Эта мера поддержки предназначена как для начинающих, так и для опытных фермеров.

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