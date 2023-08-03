Жители Иркутска собирают средства на покупку дронов для отправки в зону СВО Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жителей Иркутска просят помочь бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Военнослужащим требуются FPV-дроны для поражения конкретных целей. Такой коптер используется лишь раз, оттого необходимость в них не уменьшается. Об этом рассказал житель столицы Приангарья - участник СВО с позывным «Медный». За время службы он поразил почти 50 единиц техники и объектов ВСУ.

– Такие дроны ориентированы на «атаку от первого лица», - говорит иркутянин. - Управляю ими в очках виртуальной реальности, что дает полное ощущение полета. Аппараты практически неуязвимы, работают в труднодоступных местах при любой погоде и поражают цели с 90 % точностью. Эти дроны очень часто сравнивают с работой снайперов.

Приобретенные на средства сибиряков коптеры будут отправлены в 1-ю Славянскую бригаду, где служит «Медный». Мужчина удостоен ордена Мужества.

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Денежные переводы можно направлять на расчетный счет фонда: 40703810618350010149

Наименование банка: Байкальский банк Сбербанк России

Корреспондентский счет: 0101810900000000607

БИК 042520607

Назначение платежа: «Благотворительный взнос на FPV-дроны».

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