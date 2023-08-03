Молодых режиссёров обучают в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске прошел первый выпуск учащихся по направлению «Драматург. Второй режиссёр». Курсы, которые начались в мае, прошли 18 человек. Своими знаниями делились представители Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России и факультета дополнительного образования Государственного института кино и телевидения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Сегодня в России есть запрос на профессии второго режиссёра и сценариста. Курсы должны помочь восполнить дефицит кадров. Проект работает по гранту Президентского фонда культурных инициатив в семи городах России, - рассказал директор центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Алексей Захожий.

Перед начинающими режиссерами поставили задачу снять эпизод будущего короткометражного фильма.

Напомним, ранее синоптики сделали заявление о погоде в августе. Последний месяц лета выдастся дождливее обычного. А столбик термометра будет опускаться до +16…+19 градусов. Яркие фотографии Иркутска в ливень смотрите ЗДЕСЬ.