Первые выходные августа в Иркутске будут дождливыми Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Первые выходные августа в Иркутске будут дождливыми, рассказали синоптики в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. С субботы в регион заходит новый циклон, поэтому 5 и 6 августа ожидаются ливни. Насколько они задержатся? Метеорологи сказать пока затрудняются.

- Август на юге Иркутской области выдастся дождливее обычного, - сообщает Юлия Янькова. - Виной всему циклон, который пришел к нам из Монголии. А на севере и в части западных районов осадков будет около нормы.

Напомним, накануне корреспондент КП прогулялся по центральным улицам Иркутска с фотоаппаратом. Яркие кадры горожан, бегущих с зонтиками по лужам смотрите ЗДЕСЬ.