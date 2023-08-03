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НовостиОбщество3 августа 2023 4:58

Первые выходные августа в Иркутске будут дождливыми

Виной всему циклон из Монголии
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Первые выходные августа в Иркутске будут дождливыми

Первые выходные августа в Иркутске будут дождливыми

Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Первые выходные августа в Иркутске будут дождливыми, рассказали синоптики в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. С субботы в регион заходит новый циклон, поэтому 5 и 6 августа ожидаются ливни. Насколько они задержатся? Метеорологи сказать пока затрудняются.

- Август на юге Иркутской области выдастся дождливее обычного, - сообщает Юлия Янькова. - Виной всему циклон, который пришел к нам из Монголии. А на севере и в части западных районов осадков будет около нормы.

Напомним, накануне корреспондент КП прогулялся по центральным улицам Иркутска с фотоаппаратом. Яркие кадры горожан, бегущих с зонтиками по лужам смотрите ЗДЕСЬ.