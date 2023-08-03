Тело трехлетнего мальчика обнаружили во дворе дома в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели трехлетнего мальчика в Иркутске. Тело ребенка нашли в одном из жилых дворов микрорайона Юбилейный. Позже стло известно, что он выпал из окна близлежащего дома с высоты пятого этажа.

- Ребенок находился с подругой матери, которая в это время была на работе, - поясняют в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области, регионального Главка МВД и прокуратуры. - Уложив малыша спать, девушка вышла из комнаты. Через некоторое время она вернулась и заметила, что створка окна открыта, а мальчика в помещении нет, после чего, выглянув на улицу, увидела его лежащим на асфальте.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Допрашиваются мать и свидетели трагедии.

Всего с начала 2023 года на территории Приангарья произошло 16 подобных случаев, в 4 из которых дети погибли.