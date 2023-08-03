В Киренском районе родители укушенного псом мальчика отсудили 20 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители укушенного собакой 11-летнего мальчика отсудили компенсацию морального вреда в Киренском районе. Как выяснили сотрудники прокуратуры, в марте текущего года 2023 года 39-летняя местная жительница допустила то, что ее собака бегала по поселку без присмотра. В результате пес набросился на школьника

- На этом основании прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление о взыскании с виновного лица компенсации морального вреда. Киренский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, с хозяйки собаки в пользу несовершеннолетнего взыскано 20 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели трехлетнего мальчика в Иркутске. Тело ребенка нашли в одном из жилых дворов микрорайона Юбилейный.