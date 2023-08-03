К 2024 году во всех общеобразовательных учреждениях Иркутской области появятся спортклубы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области уже создано около 700 школьных спортивных клубов. Более 184 тысячи школьников региона посещают занятия в этих клубах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что наиболее активными в создании спортивных клубов стали города Иркутск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Саянск, а также районы Аларский, Балаганский, Нукутский, Тайшетский и Чунский.

Игорь Кобзев подчеркнул, что к 2024 году во всех школах Приангарья будут открыты спортивные клубы. За последний год их количество увеличилось в два раза.