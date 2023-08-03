Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 6:17

К 2024 году во всех общеобразовательных учреждениях Иркутской области появятся спортклубы

Сейчас в регионе действуют 700 таких клубов
Елена СИНИЦА
К 2024 году во всех общеобразовательных учреждениях Иркутской области появятся спортклубы

К 2024 году во всех общеобразовательных учреждениях Иркутской области появятся спортклубы

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области уже создано около 700 школьных спортивных клубов. Более 184 тысячи школьников региона посещают занятия в этих клубах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что наиболее активными в создании спортивных клубов стали города Иркутск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Саянск, а также районы Аларский, Балаганский, Нукутский, Тайшетский и Чунский.

Игорь Кобзев подчеркнул, что к 2024 году во всех школах Приангарья будут открыты спортивные клубы. За последний год их количество увеличилось в два раза.