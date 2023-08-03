Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм3 августа 2023 6:27

Иркутские туроператоры смогут отправлять туристов в Китай без виз

В Иркутской области 12 фирм смогут организовывать безвизовые туры в Китай
Таисия ЧЕМИСОВА
Иркутские туроператоры смогут отправлять туристов в Китай без виз

Иркутские туроператоры смогут отправлять туристов в Китай без виз

Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправлять группы туристов в Китай теперь будут без виз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития России.

- От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы и направлять своих туристов в Россию, - рассказывают в ведомстве.

Туры могут организовывать определенные туроператоры. В Иркутской области 12 таких фирм:

1) «Спутник»;

2) «Авиавояж»;

3) «Вояж»;

4) «РАМЭС»;

5) «Аверф-2000»;

6) «Байкальская Луна»;

7) «Ольтрек»;

8) «Русское путешествие»;

9) «Туристгрупп»;

10) «Байкал Кореан Тур»;

11) «Истлэндтурс»;

12) «Турсервис».

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Байкальск признали самым дорогостоящим городом-курортом в России в августе 2023 года.