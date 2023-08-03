Иркутские туроператоры смогут отправлять туристов в Китай без виз
Фото: Олег ЗОЛОТО
Отправлять группы туристов в Китай теперь будут без виз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития России.
- От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы и направлять своих туристов в Россию, - рассказывают в ведомстве.
Туры могут организовывать определенные туроператоры. В Иркутской области 12 таких фирм:
1) «Спутник»;
2) «Авиавояж»;
3) «Вояж»;
4) «РАМЭС»;
5) «Аверф-2000»;
6) «Байкальская Луна»;
7) «Ольтрек»;
8) «Русское путешествие»;
9) «Туристгрупп»;
10) «Байкал Кореан Тур»;
11) «Истлэндтурс»;
12) «Турсервис».
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Байкальск признали самым дорогостоящим городом-курортом в России в августе 2023 года.