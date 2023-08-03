Иркутские туроператоры смогут отправлять туристов в Китай без виз Фото: Олег ЗОЛОТО

Отправлять группы туристов в Китай теперь будут без виз. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития России.

- От китайской стороны Россия получила подтверждение, что с 1 августа Китай готов принимать российские туристические группы и направлять своих туристов в Россию, - рассказывают в ведомстве.

Туры могут организовывать определенные туроператоры. В Иркутской области 12 таких фирм:

1) «Спутник»;

2) «Авиавояж»;

3) «Вояж»;

4) «РАМЭС»;

5) «Аверф-2000»;

6) «Байкальская Луна»;

7) «Ольтрек»;

8) «Русское путешествие»;

9) «Туристгрупп»;

10) «Байкал Кореан Тур»;

11) «Истлэндтурс»;

12) «Турсервис».

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Байкальск признали самым дорогостоящим городом-курортом в России в августе 2023 года.