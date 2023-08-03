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НовостиЗдоровье3 августа 2023 6:49

Современная эндоскопическая система поступила в Качугскую больницу

Стоимость эндоскопа составила более пяти миллионов рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
Современная эндоскопическая система поступила в Качугскую больницу. Фото: пресс-служба Министерства Здравоохранения Иркутской области.

Современная эндоскопическая система поступила в Качугскую больницу. Фото: пресс-служба Министерства Здравоохранения Иркутской области.

Современная эндоскопическая система поступила в Качугскую районную больницу. Стоимость аппарата превышает пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

– С помощью нового медицинского оборудования смогут проводить обследования слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, - рассказывают в минздраве.

Для работы на новом аппарате уже прошла обучение медицинская сестра Качугской больницы. Также в скором времени к работе приступит врач-эндоскопист.

Всего в этом году на новое медицинское оборудование направили 167 миллионов рублей. Помимо этого, в медучреждения региона планируют поставить 58 единиц медицинской техники, среди которой рентгеновские аппараты и аппараты ИВЛ.