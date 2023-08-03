Хотели заработать на инвестициях: учительница и электромонтер 10 дней общались с аферистами и потеряли миллионы

Учительница и электромонтер из Иркутской области отдали мошенникам 9 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое жителей Иркутской области перевели мошенникам за сутки около девяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Один из потерпевших – 40-летний житель Бохана. По его словам, мошенник представился сотрудником ресурсодобывающей компании и предложил заработать на инвестициях. Мужчина перевел на указанные счета более 6,5 миллионов рублей, - сообщают в МВД.

В этот же день, жертвой стала 58-летняя учительница из Усолья-Сибирского. Ее ввел в заблуждение мошенник, представившись менеджером инвестиционной компании. Злоумышленник предложил вложить деньги в криптовалюту. Женщина взяла кредит на сумму более двух миллионов рублей и перечислила их на указанные счета.

В обоих случаях мошенники консультировали жертв 10 дней.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Киренском районе родители укушенного псом мальчика отсудили у хозяйки животного 20 тысяч рублей.