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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:53

3-летний ребенок разбился насмерть в микрорайоне Юбилейном

Трехлетний мальчик выпал из окна и разбился в Иркутске
Таисия ЧЕМИСОВА
Трехлетний мальчик выпал из окна и разбился в Иркутске

Трехлетний мальчик выпал из окна и разбился в Иркутске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа в микрорайоне Юбилейный. Его тело нашли во дворе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мальчик находился с подругой матери. Уложив его спать, девушка вышла из комнаты. Через некоторое время она заметила, что створка окна открыта, а мальчика в помещении нет, после чего, выглянув на улицу, увидела его лежащим на асфальте, - сообщают в МВД

Заведено уголовное дело по признакам преступления. Допрашиваются мать и свидетели трагедии.

В региональном МВД отмечают, что с начала 2023 года на территории Приангарья произошло 16 подобных случаев, в 4 из которых дети погибли.