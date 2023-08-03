3-летний ребенок разбился насмерть в микрорайоне Юбилейном

Трехлетний мальчик выпал из окна и разбился в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трехлетний ребенок разбился насмерть, выпав из окна пятого этажа в микрорайоне Юбилейный. Его тело нашли во дворе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мальчик находился с подругой матери. Уложив его спать, девушка вышла из комнаты. Через некоторое время она заметила, что створка окна открыта, а мальчика в помещении нет, после чего, выглянув на улицу, увидела его лежащим на асфальте, - сообщают в МВД

Заведено уголовное дело по признакам преступления. Допрашиваются мать и свидетели трагедии.

В региональном МВД отмечают, что с начала 2023 года на территории Приангарья произошло 16 подобных случаев, в 4 из которых дети погибли.