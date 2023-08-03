В Бурятии мошенники начали взламывать аккаунты жителей на «Госуслугах» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Улан-Удэ мошенники взламывают аккаунты жителей на «Госуслугах». За один день в полицию поступили два заявления об этом. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

- В одном случае женщина получила звонок от представителей сотовой компании, которые попросили ее назвать код из смс для продления обслуживания сим-карты. Она назвала пароль, но потом поняла, что смс-код пришел с портала государственных услуг. Она обратилась в Многофункциональный центр и узнала, что ее личный кабинет заблокирован и не может быть восстановлен, - передает ТРК.

Полиция Бурятии сообщает, что в большинстве случаев граждане сами предоставляют мошенникам всю необходимую информацию для доступа к своим личным кабинетам и аккаунтам в социальных сетях. Поэтому полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать свои пароли, коды и персональные данные неизвестным лицам.

С начала года в Бурятии возбуждено 123 уголовных дела по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.