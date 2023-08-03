С трудом ориентируется в городе: в Братске разыскивают 82-летнего пропавшего Владимира Будько Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске идет поиск 82-летнего Владимира Будько. С заявлением обратилась его родственница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Он ушел из своего дома по адресу: поселок Гидростроитель, ул. Сосновая, 8 и до сих пор не вернулся. Предположительно он мог сесть на автобус до санатория "Братское взморье". Он никогда раньше не пропадал и с трудом ориентируется в городе.

Пропавший мужчина выглядит на 80 лет, ростом 180 см и крупного телосложения. В момент исчезновения он был одет в полосатую светлую футболку, черные трико и черные кроссовки.

Поиск Владимира Будько проводится с помощью патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, сотрудников вневедомственной охраны и участковых полицейских.

Людей, которые имеют информацию о его местонахождении, просят сообщить в полицию по следующим номерам телефонов: 8 (3953) 31-12-75, 8 (983) 406 39-92, 02 или 102 с мобильного телефона.