Ремонт моста через реку Белая в Усольском районе идет по графику Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усольском районе в настоящее время проводятся работы по ремонту моста через реку Белая. Данный мост находится на 36-м километре автомобильной дороги Усолье-Сибирское – Белореченск – Мишелевка – Михайловка и соединяет поселки Нижний Булай и Мишелевку. Общая стоимость работ составляет 70 миллионов рублей, из которых 67,2 миллиона рублей выделены из федерального бюджета, а 2,8 миллиона рублей – из областного бюджета.

В течение эксплуатации мост приобрел значительные повреждения, которые существенно ухудшили надежность и долговечность его конструкций. Сейчас ремонтные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и будут завершены в текущем году, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов, передает пресс-служба регионального правительства.

Мост имеет протяженность 300 метров и был построен 60 лет назад. Ремонтные работы начались в апреле текущего года.