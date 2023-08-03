Еще семь городов Иркутской области войдут в проект “Чистый воздух”

Ангарск, Иркутск, Зима, Черемхово, Шелехов, Свирск и Усолье-Сибирское станут участниками программы "Чистый воздух". Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Еще семь городов Иркутской области с этого года станут участниками федерального проекта “Чистый воздух”. Это Ангарск, Иркутск, Зима, Черемхово, Шелехов, Свирск и Усолье-Сибирское. Это значит, что в них начнутся активные работы по расчетам и снижению числа выбросов вредных веществ. Уже сейчас идет формирование реестра стационарных источников загрязнения воздуха.

В правительстве Иркутской области прошло совещание, посвященное старту проекта для новых семи участников - города должны присоединиться с 1 сентября. Участие в нем принимали главы профильных ведомств и служб, а так же мэры городов-участников.

- Правительством РФ перед нами поставлена задача к 1 сентября, когда стартует федеральный проект «Чистый воздух. Новые города», подготовить информацию для сводных расчетов в количестве не менее 95% от имеющихся объектов негативного воздействия, - отметил заместитель Председателя Правительства Георгий Кузьмин. - Сейчас всем ответственным за это ведомствам необходимо провести слаженную работу

Список проводимых мероприятий очень обширный: до июня следующего года на территории городов-участников проекта проводятся сводные расчеты с участием Росприроднадзора и ФГБУ «ВНИИ Экология», актуализируются данные по тем объектам, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду и состав воздуха. Местные администрации вносят изменения в стратегии развития, которые будут учитывать мероприятия по снижению числа выбросов в два раза к 2030 году от уровня 2020 года. После сбора всех данных для каждого из городов будут утверждены комплексные планы по снижению негативного влияния на воздух.