В Иркутской области большим спросом пользуются соцконтракты

94 % семей с помощью соцконтрактов смогли увеличить свой доход. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жители Иркутской области все активнее пользуются возможностями, которые дает заключение социального контракта. Такая программа действует на территории региона с 2021 года и за это время в ней приняло участие более 63 тысяч человек. Всего за этот период было заключено более 18 тысяч соцконтрактов.

– Идея заключения социального контракта не в том, чтобы направить гражданам деньги, а выполнить задачу – дать возможность людям выйти из кризисной ситуации, воплощая свои проекты и развивая их, – пояснил губернатор региона Игорь Кобзев, - Мы видим, что востребованными направлениями являются трудоустройство и создание собственного дела. Их реализация способствует постепенному и устойчивому повышению доходов граждан.

Действительно, существует несколько направлений действия соцконтрактов. Можно пройти обучение или переподготовку для поиска работы, можно получить поддержку для развития собственного дела - особенно это подходит для тех, кто оказывает бытовые услуги. Есть возможность с помощью соцконтракта расширить свое подсобное хозяйство или заняться фермерством. И, конечно, поддержку получают семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

– Из 18 тысяч контрактов завершено и оценено 11 859, ими было охвачено 40 269 человек, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. - 94 % семей смогли увеличить свой доход, в том числе у 33 % семей среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума, что позволило семьям выйти из разряда малообеспеченных семей.