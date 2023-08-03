Для жителей Иркутской области состоялся личный прием замгенпрокурора России. Фото6 ГК РФ по СФО

Дмитрий Демешин, заместитель Генерального прокурора России, провел личный прием граждан в Иркутской области 3 августа 2023 года, в рамках своей рабочей поездки. Об этом сообщает пресс-служба ГП РФ по СФО.

В мероприятии приняли участие также прокурор области Андрей Ханько, губернатор Игорь Кобзев, городские и районные прокуроры, а также представители органов власти и местного самоуправления.

Жители городов Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Кута, а также Баяндаевского, Нижнеилимского, Нукутского, Ольхонского и Эхирит-Булагатского районов обратились на прием к заместителю Генпрокурора России.

Заявители выразили свое беспокойство относительно отсутствия освещения на некоторых участках дорог, плохого состояния покрытия дорог и некачественных коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями. Одна из заявительниц из Баяндаевского района попросила правовую оценку в связи с отсутствием информационно-тактильной мнемосхемы в межпоселенческой центральной библиотеке, которую хотят посещать люди с нарушениями зрения. Мать ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, также поделилась проблемами, связанными с получением тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови. Жители также подняли и другие вопросы. Всего было принято 12 граждан.

По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения прокурору области о проведении проверочных мероприятий, направленных на защиту нарушенных прав. Он также будет следить за ходом и результатами проверок по каждому обращению.