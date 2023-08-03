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НовостиОбщество3 августа 2023 11:48

Для жителей Иркутской области состоялся личный прием замгенпрокурора России

Прием прошел 3 августа
Елена СИНИЦА
Для жителей Иркутской области состоялся личный прием замгенпрокурора России. Фото6 ГК РФ по СФО

Для жителей Иркутской области состоялся личный прием замгенпрокурора России. Фото6 ГК РФ по СФО

Дмитрий Демешин, заместитель Генерального прокурора России, провел личный прием граждан в Иркутской области 3 августа 2023 года, в рамках своей рабочей поездки. Об этом сообщает пресс-служба ГП РФ по СФО.

В мероприятии приняли участие также прокурор области Андрей Ханько, губернатор Игорь Кобзев, городские и районные прокуроры, а также представители органов власти и местного самоуправления.

Жители городов Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Кута, а также Баяндаевского, Нижнеилимского, Нукутского, Ольхонского и Эхирит-Булагатского районов обратились на прием к заместителю Генпрокурора России.

Заявители выразили свое беспокойство относительно отсутствия освещения на некоторых участках дорог, плохого состояния покрытия дорог и некачественных коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями. Одна из заявительниц из Баяндаевского района попросила правовую оценку в связи с отсутствием информационно-тактильной мнемосхемы в межпоселенческой центральной библиотеке, которую хотят посещать люди с нарушениями зрения. Мать ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, также поделилась проблемами, связанными с получением тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови. Жители также подняли и другие вопросы. Всего было принято 12 граждан.

По каждому обращению Дмитрий Демешин дал поручения прокурору области о проведении проверочных мероприятий, направленных на защиту нарушенных прав. Он также будет следить за ходом и результатами проверок по каждому обращению.