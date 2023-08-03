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НовостиОбщество3 августа 2023 17:15

Скончался 17-летний бывший игрок «Байкал-Энергии»-2

Причиной смерти хоккеиста стали осложнения от клещевого энцефалита
Елена СИНИЦА
Скончался 17-летний бывший игрок «Байкал-Энергии»-2

Скончался 17-летний бывший игрок «Байкал-Энергии»-2

Фото: Мария ЛЕНЦ

Игрок молодежной команды кемеровского клуба по хоккею с мячом "Кузбасс", экс-игрок иркутской "Байкал-Энергии-2" скончался на 18-м году жизни. Об этом в своих социальных сетях рассказала пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования семье", - говорится в сообщении Федерации.

Сообщается, что причиной смерти хоккеиста стали осложнения от клещевого энцефалита.

В сезоне 2021—2022 годов он играл за молодежную «Байкал-Энергию» и «Байкал-Энергию-ЦРС», а затем сезоне 2023—2024 годов — за кемеровский «Кузбасс».