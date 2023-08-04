Умер 17-летний экс-хоккеист «Байкал-Энергии»-2

Экс-хоккеист «Байкал-Энергии»-2 умер в возрасте 17 лет после укуса клеща Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хоккеист кемеровского клуба по хоккею с мячом «Кузбасс» скончался в возрасте 17 лет. Об этом сообщают в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России. Причиной смерти молодого спортсмена стали осложнения от клещевого энцефалита.

- Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования семье, - написано в сообщении в соцсетях.

В 2021-2022 годы хоккеист играл за иркутскую молодежную команду «Байкал-Энергию»-2 и «Байкал-Энергию-ЦРС», а затем в сезоне 2023-2024 годов представлял кемеровский «Кузбасс». Также известно, что в апреле текущего года парень стал чемпионом России среди юниоров.