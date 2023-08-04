«Новые люди» готовят более тысячи наблюдателей на выборы в ЗС Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Партия «Новые люди» выставит более тысячи наблюдателей на избирательных участках во время сентябрьских выборов в Законодательное собрание Иркутской области. В региональном отделении уточнили, главная задача наблюдателей: не допустить фальсификаций и не дать украсть голоса избирателей. Уже начался набор желающих пройти обучение.

- Украсть голоса труднее всего там, где за ходом голосования следят наблюдатели, - рассказал секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Дмитрий Ли. - Обеспечить прозрачность голосования и защитить его итоги — вот наша цель.

Наблюдение будет организовано не только в крупных городах Приангарья, но и в отдаленных уголках Иркутской области.

- Наблюдатель может препятствовать вбросам и фальсификации, но законодательство регулярно меняется, и необходимо обучение. Мы расскажем, как противодействовать нарушениям прав избирателей, реагировать на неправомерные действия или бездействие ответственных лиц и прочие важные моменты, - добавил Дмитрий Ли. - Приглашаем всех желающих пройти специальное обучение с опытными электоральными юристами и стать полноправными наблюдателем на сентябрьских выборах. Если ты активный и тебе небезразлично будущее Приангарья, стань наблюдателем и помоги контролировать ход голосования, ведь люди важнее!

Как стать наблюдателем и узнать подробную информацию об обучении можно в региональном отделении или соцсетях партии «Новые люди».