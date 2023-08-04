Ливневку установят на пересечении улиц Ядринцева и Трилиссера в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Ливневую канализацию установят на пересечении улиц Ядринцева и Трилиссера, об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- На углу улиц установим водоприемный колодец, от которого проложим трубу длиной 50 метров и диаметром 600 миллиметров до ближайшей точки водоприема существующей ливневой канализации. Так будет обеспечен водоотвод с проезжей части, – рассказал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Яременко.

Во время продолжительного дождя, дорогу на пересечении улиц затопило и сейчас специалисты комитета городского обустройства прорабатывают техническое решение по устранению этой проблемы.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что ремонт моста через реку Белую в Усольском районе идет по графику.