Был примером для трех младших братьев: в госпитале Луганска скончался 21-летний разведчик из Иркутской области

Раненый под Артемовском боец из Иркутской области скончался в госпитале. Фото: администрация Ольхонского района.

16 июля 2023 года ефрейтор, старший разведчик Лев Шигнохоев, прибывший в Донецкую народную республику в ходе частичной мобилизации, попал под массированный обстрел вблизи города Артемовск. Сибиряк получил тяжелое ранение и был госпитализирован в Луганск. К несчастью, спустя 10 дней борьбы боец скончался в госпитале.

- Лев Аркадьевич родился 16 сентября 2001 года в деревне Таловка, - поделился в соцсетях мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев. - Лев был скромным, аккуратным, требовательным, трудолюбивым, внимательным, заботливым сыном и братом. Был примером для трех младших братьев, надёжной опорой и поддержкой для своей семьи.

После окончания школы в селе Еланцы парень был призван в армию, служил в войсках 35-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде города Алейск Алтайского края. За доблестное несение военной службы был отобран для участия в военном параде в Новосибирске и награждён медалью Министерства обороны России «За участие в военном параде в День Победы».

О дате и времени проведения церемонии прощания с военнослужащим сообщат позже.