17-летний чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров умер после укуса клеща Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

3 августа стало известно о том, что скончался 17-летний чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров. Об этом сообщают в пресс-службе хоккейного клуба «Кузбасс», в котором играл спортсмен в последнем сезоне.

- После нескольких недель борьбы за жизнь, талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом, - говорится в официальном заявлении пресс-службы Федерации хоккея с мячом России.

Ранее он представлял иркутские команды «Байкал-Энергия» и «Байкал-Энергия-ЦРС».

«Комсомольская правда» в Иркутске выражает искренние соболезнования родным и близким спортсмена.