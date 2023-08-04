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НовостиОбщество4 августа 2023 3:55

Новую школу откроют в Боханском районе Иркутской области

Новая школа на 250 человек откроется 30 ноября 2023 года
Таисия ЧЕМИСОВА
Новую школу откроют в Боханском районе Иркутской области

Новую школу откроют в Боханском районе Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новую школу на 250 учащихся откроют в селе Тихоновка Боханского района. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Иркутской области.

- На сегодняшний день почти завершена облицовка здания кирпичом, продолжается облицовка панелями входной группы. Подрядная организация занимается устройством вентиляции и электроснабжения – как внутреннего, так и наружного. Ведется прокладка сетей водоснабжения от станции водоочистки до школы, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Старое здание школы ввели в эксплуатацию в 1961 году, а в 2020 признали аварийным. До обустройства новой школы, занятия будут проводить в одноэтажном кирпичном корпусе.

Стоимость работ составит более 571 миллиона рублей. Также, в шаговой доступности от учреждения установят стадион. Сейчас там отсыпают грунт и выравнивают территорию будущего стадиона.