Новую школу откроют в Боханском районе Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новую школу на 250 учащихся откроют в селе Тихоновка Боханского района. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Иркутской области.

- На сегодняшний день почти завершена облицовка здания кирпичом, продолжается облицовка панелями входной группы. Подрядная организация занимается устройством вентиляции и электроснабжения – как внутреннего, так и наружного. Ведется прокладка сетей водоснабжения от станции водоочистки до школы, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Старое здание школы ввели в эксплуатацию в 1961 году, а в 2020 признали аварийным. До обустройства новой школы, занятия будут проводить в одноэтажном кирпичном корпусе.

Стоимость работ составит более 571 миллиона рублей. Также, в шаговой доступности от учреждения установят стадион. Сейчас там отсыпают грунт и выравнивают территорию будущего стадиона.