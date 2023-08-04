В трех районах Иркутска отключили свет утром 4 августа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Частичное отключение электроэнергии произошло в трех районах города 54 августа в 9:54. Об этом сообщает «Иркутскэнергосбыт» в социальных сетях.

Отключение света в Иркутске 4 августа 2023

- Под отключение света в Иркутске 4 августа 2023 попала часть домов на улицах 4-я Советская, 6-я Советская, Верхняя Набережная, Дальневосточная, Комсомольская, Лыткина, Алексеева, Пограничный, Сибирский, Пискунова, Арсеньева, Сибирская, Советская, - сообщает «Иркутскэнергосбыт».

Ведутся работы по определению и устранению причины отключения. Ориентировочно, отключение света в Иркутске 4 августа 2023 продлится до 14:00.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что на пересечении улиц Ядринцева и Трилиссера в Иркутске установят ливневую канализацию.