Тела женщины и мужчины обнаружили в реке Чечуй в Киренском районе

Ранее спасатели нашли перевернувшуюся моторную лодку. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В зоне поисков пропавшей без вести семейной пары с внуком обнаружили два тела. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. О трупах мужчины и женщины в реке Чечуй сообщили этой ночью в полицию, после чего правоохранители направились к указанному месту. Личности погибших устанавливаются.

С 19 июля 2023 года в тайге Киренского района разыскивают 55-летнего жителя поселка Юбилейный, его 46-летнюю жену и их 5-летнего внука. 15 июля сибиряки отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена. Семья должна была вернуться домой 17 июля, но связь с ними оборвалась. Вскоре полицейские и спасатели обнаружили перевернувшуюся моторную лодку с их личными вещами.

Несмотря на продолжительные поиски, найти взрослых и ребенка не удалось.