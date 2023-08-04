Премию губернатора получат 40 лучших педагогов допобразования Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутской области определили 40 лучших педагогов в сфере дополнительного образования. По итогам конкурса премию губернатора получат специалисты из Иркутска, Черемхово, Братска, Тулуна, Зимы, а также других городов и сел региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Значимость работы педагогов дополнительного образования нельзя недооценивать – она вдохновляет и развивает не только интеллектуальные, но и творческие способности и интересы юных поколений, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - В Год педагога и наставника особенно важно отмечать педагогов, которые открывают для ребят новые горизонты знаний, навыков и возможностей.

Напомним, ранее аналитики "Авито" подсчитали, во сколько обойдется в Иркутске сбор ребенка в школу. Базовый набор ученика эксперты оценили в 7300 рублей. В него входят школьная форма (два варианта верха и низа), форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.