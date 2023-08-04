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НовостиОбщество4 августа 2023 4:50

Премию губернатора получат 40 лучших педагогов допобразования Иркутской области

Все они стали победителями конкурса минобра региона
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Премию губернатора получат 40 лучших педагогов допобразования Иркутской области

Премию губернатора получат 40 лучших педагогов допобразования Иркутской области

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутской области определили 40 лучших педагогов в сфере дополнительного образования. По итогам конкурса премию губернатора получат специалисты из Иркутска, Черемхово, Братска, Тулуна, Зимы, а также других городов и сел региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Значимость работы педагогов дополнительного образования нельзя недооценивать – она вдохновляет и развивает не только интеллектуальные, но и творческие способности и интересы юных поколений, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - В Год педагога и наставника особенно важно отмечать педагогов, которые открывают для ребят новые горизонты знаний, навыков и возможностей.

Напомним, ранее аналитики "Авито" подсчитали, во сколько обойдется в Иркутске сбор ребенка в школу. Базовый набор ученика эксперты оценили в 7300 рублей. В него входят школьная форма (два варианта верха и низа), форма и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.