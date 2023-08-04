Мама просила не отходить от дома: 10-летний ребенок ушел с другом на речку и погиб Фото: Павел МАРТИНЧИК

Трагедия произошла днем 3 августа. Двое детей решили искупаться в речке, но течение вынесло одного из них на середину реки. Откуда ребенок уже не смог выбраться. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

- Ребёнок позвонил матери и попросил разрешения погулять. Мама разрешила, наказав гулять возле дома. Погуляв около дома, друзья пошли к речке, решили искупаться. Течение реки понесло ребёнка на середину, и он не смог выбраться. Несмотря на то, что друг позвал на помощь, спасти ребёнка не удалось, - отмечает Татьяна Афанасьева.

Сотрудники МЧС по региону ведут поисковые работы по реке Кута.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о мужчине и женщине, чьи тела обнаружили в реке Чечуй в Иркутской области.