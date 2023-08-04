Прокуратура контролирует расследование из-за найденных в реке в Иркутской области тел

Прокуратура контролирует расследование из-за найденных в реке Иркутской области тел пары Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту обнаружения пропавшей семейной пары и их внука в Киренском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура поставила на контроль расследование дела по статье о причинении смерти по неосторожности. На реке Лена безвестно исчезли 55-летний мужчина, 46-летняя женщина и 5-летний внук.

В ночь на 4 августа в отделение полиции поступил сигнал, что найдены тела мужчины и женщины в реке Чечуй. Сейчас устанавливаются их личности.

Законность принятых следователями решений будет проверена органами прокуратуры.