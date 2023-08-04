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НовостиПроисшествия4 августа 2023 6:14

Прокуратура контролирует расследование из-за найденных в реке в Иркутской области тел

Тела мужчины и женщины нашли в реке Чечуй на севере Иркутской области
Елена СИНИЦА
Прокуратура контролирует расследование из-за найденных в реке Иркутской области тел пары

Прокуратура контролирует расследование из-за найденных в реке Иркутской области тел пары

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту обнаружения пропавшей семейной пары и их внука в Киренском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура поставила на контроль расследование дела по статье о причинении смерти по неосторожности. На реке Лена безвестно исчезли 55-летний мужчина, 46-летняя женщина и 5-летний внук.

В ночь на 4 августа в отделение полиции поступил сигнал, что найдены тела мужчины и женщины в реке Чечуй. Сейчас устанавливаются их личности.

Законность принятых следователями решений будет проверена органами прокуратуры.