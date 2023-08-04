Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 6:24

У обслуживающего переправу «МРС – остров Ольхон» парома нашли неполадки

Судно работает, но механика может отказать в любой момент
Елена СИНИЦА
У обслуживающего переправу «МРС – остров Ольхон» парома нашли неполадки. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

У обслуживающего переправу «МРС – остров Ольхон» парома нашли неполадки. Фото: телеграм-канал Игоря Кобзева

Министерство транспорта проинформировало губернатора региона Игоря Кобзева о технических неполадках парома «Семен Батагаев». Он обслуживает переправу «МРС – остров Ольхон». Об этом Игорь Кобзев написал в своем телеграм-канале.

-Сейчас специалисты выясняют причины. Судно функционирует, как и другие два парома. Однако его механика может отказать в любой момент. Ремонтные работы могут занять до пяти дней.

Кобзев рекомендовал по возможности выбрать другое место отдыха и отказаться в выходные от поездки на остров.

Если же вы окажетесь в очереди на паром, просят набраться терпения и проявлять уважение к окружающим.