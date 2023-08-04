Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 6:49

В Ангарске введен режим повышенной готовности из-за размытия кладбища в Якимовке

Необходимо провести эксгумацию и перезахоронить еще 11 тел
Елена СИНИЦА
В Ангарске введен режим повышенной готовности из-за размытия кладбища в Якимовке. Фото: телеграм-канал Сергея Петрова

В Ангарске введен режим повышенной готовности из-за размытия кладбища в Якимовке. Фото: телеграм-канал Сергея Петрова

Проведено экстренное заседание рабочей группы КЧС в связи с ситуацией в Якимовке. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Ангарска Сергей Петров.

- Из-за повышения на 51 сантиметр уровня воды в Китое на гидропосту в Раздолье снова подмыло берег в районе исторического захоронения, - написал он.

В связи с этим принято решение ввести режим повышенной готовности с 8.00 4 августа и до особого распоряжения.

Он также добавил, что 30 июля уже перенесли на кладбище «Березовая роща» останки 10 человек.

Необходимо провести эксгумацию и перезахоронить еще 11 тел.