В Ангарске введен режим повышенной готовности из-за размытия кладбища в Якимовке. Фото: телеграм-канал Сергея Петрова

Проведено экстренное заседание рабочей группы КЧС в связи с ситуацией в Якимовке. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Ангарска Сергей Петров.

- Из-за повышения на 51 сантиметр уровня воды в Китое на гидропосту в Раздолье снова подмыло берег в районе исторического захоронения, - написал он.

В связи с этим принято решение ввести режим повышенной готовности с 8.00 4 августа и до особого распоряжения.

Он также добавил, что 30 июля уже перенесли на кладбище «Березовая роща» останки 10 человек.

Необходимо провести эксгумацию и перезахоронить еще 11 тел.