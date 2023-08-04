Прокуратура выясняет причину задержки рейса в аэропорту Усть-Кута Фото: Иван ВИСЛОВ

4 августа в аэропорту Усть-Кута задержали рейс № 96 в Иркутск по технической причине. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Рейс, запланированный к вылету на 10:30, отменен. За пассажирами отправлен резервный борт. На рейс зарегистрировано 48 пассажиров, в том числе 2 несовершеннолетних, - сообщают в ведомстве.

Транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. Известно, что предварительный вылет самолета запланирован на 16:00.

Ранее КП-Иркутск писала о том, как авиакомпания отказала пьяному мужчине из Иркутска в перелете из-за его неадекватного поведения.