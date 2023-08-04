Власти Иркутска призвали вести предвыборную борьбу без вандализма

Комитет по управлению Правобережным округом готовит заявление по фактам вандализма в правоохранительные органы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В предместье Рабочее Иркутска вандалы испортили муниципальные имущество - на остановочных павильонах и заборах появились оскорбительные надписи в адрес одного из кандидатов на выборы в Заксобрание Иркутской области.

Комитет по управлению Правобережным округом готовит заявление по данным фактам в правоохранительные органы. А первый заммэра Иркутска Андрей Южаков обратился ко всем участникам выборов:

– Политическая борьба должна быть честной, и это не повод заниматься вандализмом. Обращаюсь ко всем кандидатам: агитируйте, показывая свои достижения, соблюдая требования законодательства и этические нормы. Нарушать комфорт горожан ваши действия не должны.