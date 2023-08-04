Председатель Заксобрания Иркутской области посетил акцию “Дорога добра”

Врачи осмотрели более 60 детей из Парфеново и Михайловки. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Черемховском районе прошла очередная акция “Дорога добра”, которую проводит благотворительный фонд Юрия Тена. Узкие специалисты - ЛОР, офтальмолог, педиатр, терапевт, невролог осмотрели более 60 детей из Парфеново и Михайловки.

Председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, представители областного минздрава и местной администрации посмотрели, как проходит прием. Прежде всего на встречу с врачами приглашали детей-инвалидов и малышей, потом врачи принимали подростков.

По мнению спикера областного парламента, помимо таких акций, приемы узких специалистов нужно организовывать за счет областного бюджета.

- Нужно создать условия, чтобы первичный прием в отдаленных населенных пунктах проводили специалисты районных центров, а по их рекомендации пациентов направляли к высококлассным специалистам из Иркутска, – считает Александр Ведерников. - Для этого нужно обеспечить районные больницы финансированием на эти цели, медицинской и автомобильной техникой за счет бюджета.

В пользе подобных акций нет никаких сомнений - уже во время первичного осмотра специалисты определяют, что очень многие из осмотренных детей нуждаются в дополнительной медицинской помощи.