В реке в Иркутской области нашли тела пропавшей две недели назад семейной пары Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские Иркутской области ведут проверку по факту обнаружения тел в реке Чечуй в зоне поисков пропавшей семьи с внуком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В ночь на 4 августа в реке Чечуй нашли тела мужчины и женщины, - говорят в МВД.

Ранее стало известно, что в Киренском районе пропала семейная пара - 55-летний мужчина и 46-летняя женщина. Кроме этого, пропавшим числился их пятилетний внук.

Известно, что 15 июля они решили порыбачить на моторной лодке по реке Лене. Они должны были вернуться 17 июля. Однако этого так и не произошло.

После этого поисковая группа нашла их моторную лодку, которая была перевернута.