В Братском районе нашли свалку экологически опасных отходов

Свалку опасных отходов создала компания по вывозу мусора в Братском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет России по Иркутской области возбудил уголовное дело из-за экологически опасных отходов, которые были обнаружены рядом с полигоном по захоронению ТБО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Установлено, что должностные лица одной из компаний по вывозу мусора, помимо выделенного им участка, организовали свалку ТБО, относящихся к четвертому классу опасности на земельных участках, расположенных рядом, - сообщают в региональном следственном комитете.

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы почвы и выяснили, что концентрация загрязняющих веществ превышена. Размер вреда установлен на сумму более 220 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что власти Иркутской области призвали вести предвыборную борьбу без вандализма.