Движение по улице Звездинской в Иркутске перекрыли до 30 августа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Движение автомобилей по улице Звездинской в Свердловском районе Иркутска перекрыли до 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Движение автомобилей по улице Звездинской перекрыли 4 августа в 14:00, ограничение продлится до вечера 30 августа из-за ремонта тепловых сетей, - сообщают в администрации.

Тем временем, в Иркутске устранили ямы на участках улиц Грибоедова, Сибирской, Красноярской, Красных Мадьяр, Иосифа Уткина, Лермонтова, Рабочей, Карла Либкнехта, 18-й Советский переулок, в микрорайоне Юбилейном и около остановки «Узловая».

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказала о причинах задержки рейса Усть-Кут – Иркутск. Известно, что самолет задержался по технической причине.